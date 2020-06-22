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Повторні тести на коронавірус у гравців "Олімпіка" виявились негативними

Новини » Спорт     22.06.2020 - 21:08
Повторні тести на коронавірус у гравців "Олімпіка" виявились негативними
Фото: футболісти "Олімпіка" (facebook.com/pg/fcolympicdonetsk)

Гравці здали аналізи в іншій клініці

Футболісти донецького клубу "Олімпік" повторно пройшли тестування на наявність коронавірусної інфекції. Всі результати виявилися негативними.

Про це повідомляє Футбол News.

Зазначається, що гравці здавали аналізи в іншій клініці.

На вихідних донецький клуб повідомив про наявність інфекції у двох учасників команди. Зазначалося, що футболісти і персонал команди у вівторок пройдуть повторне тестування на COVID-19.

Через виявлені випадки зараження коронавірусом у донецькому клубі на невизначений термін був перенесений матч 27 туру української Прем'єр-ліги з львівськими "Карпатами".

Нагадаємо, що наприкінці травня в "Карпатах" виявили позитивні результати тестів на коронавірус серед футболістів і персоналу команди, через що клуб пішов на двотижневий карантин. Львівська команда пропустила три матчі в УПЛ.

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Автор: Вера Олейник

Теги Новини України тестыОлимпиктестированиеУПЛФутболКоронавірус
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