Повторне зараження COVID-19 серед невакцинованих можливе через 3 місяці, - вчені

За даними науковців з Єльського університету й університету Північної Кароліни, імунітет, який виробляється після зараження, є короткочасним.

Усім, хто заразився природним шляхом, варто зробити щеплення після одужання. Попередня інфекція сама по собі може дати замало захисту. Як і зі звичайною застудою, з року в рік ви можете знову заражатися тим самим вірусом", - йдеться в повідомленні.

Вчені зазначають, що інфікування вірусом SARS-CoV-2 в ендемічних умовах найбільш ймовірне між 3-м та 63-м місяцем після максимальної імунної відповіді. В середньому, цей показник становить 16 місяців.

У дослідженні вказано, що повторні зараження серед нещеплених можуть траплятися дедалі швидше, що призводитиме до ще більшого ослаблення імунітету.