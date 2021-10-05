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Повторне зараження COVID-19 серед невакцинованих можливе через 3 місяці, - вчені

Автор: Марія Кучерявець

Вчені оцінили ризики повторного зараження коронавірусом серед невакцинованих. Так, нещеплені особи можуть знову захворіти через три місяці після одужання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журнал Medical Express.

За даними науковців з Єльського університету й університету Північної Кароліни, імунітет, який виробляється після зараження, є короткочасним.

Усім, хто заразився природним шляхом, варто зробити щеплення після одужання. Попередня інфекція сама по собі може дати замало захисту. Як і зі звичайною застудою, з року в рік ви можете знову заражатися тим самим вірусом", - йдеться в повідомленні.

Вчені зазначають, що інфікування вірусом SARS-CoV-2 в ендемічних умовах найбільш ймовірне між 3-м та 63-м місяцем після максимальної імунної відповіді. В середньому, цей показник становить 16 місяців.

У дослідженні вказано, що повторні зараження серед нещеплених можуть траплятися дедалі швидше, що призводитиме до ще більшого ослаблення імунітету.

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