"Полная чушь": Вэнс опроверг статью WSJ об эротическом подарке Трампа Эпштейну

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Вэнса в соцсети Х.

"Простите за выражение, но эта история - полная чушь. WSJ должно быть стыдно за ее публикацию. Где это письмо? Вы бы удивились, узнав, что нам его не показывали перед публикацией? Неужели кто-то искренне верит, что это похоже на Дональда Трампа?", - написал Вэнс.

Что предшествовало

Согласно публикации WSJ, издание ознакомилось с письмом Трампа, которое будущий президент США, еще в 2003 году, якобы подарил Эпштейну в честь его 50-летия.

В этом письме в том числе была нарисована от руки обнаженная женщина, а также находилась записка, стилизованная под воображаемый разговор Трампа и Эпштейна.

Сам президент США в интервью WSJ во вторник заявил, что это фейк, что он он не рисует женщин и никогда не написал ни одной картины. Кроме того, он предупредил, что если материал будет опубликован, тогда он подаст на издание в суд.

После публикации Трамп открыто подтвердил у себя в соцсетях, что будет подавать на WSJ в суд.

Что такое "дело Эпштейна"

Отметим, что "дело Эпштейна", это дело миллиардера Джефри Эпштейна, участника и организатора светских тусовок и приятеля знаменитостей. Оно началось в 2005 году.

Данная история получила внимание, поскольку Эпштейна обвинили в получении сексуальных услуг от несовершеннолетних. За это он сидел в тюрьме.

Также стоит добавить, что Джефри Эпштейн покончил с собой в камере СИЗО Манхэтенна в 2019 году. Это был уже второй его арест, и на это раз по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

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