Полная копия израильской. Китай похвастался на выставке новой РСЗО

Китай продемонстрировал на национальном авиасалоне Big Arms Expo систему РСЗО для дронов-камикадзе, максимально похожую на израильский аналог.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационно-консалтинговое агентство Defence Express.
Система представляет собой колесную платформу с 18 контейнерами, обеспечивающую осуществление "роевой атаки". Сам дрон имеет раскладное крыло, которое перед стартом развернуто вдоль корпуса и после старта вращается на 90 градусов. БПЛА оснащен камерой, поэтому предполагается его использование не только в качестве дрона-камикадзе, но и разведчика.
"Однако китайская система - это не просто та же израильская концепция, а максимально похожий дрон-камикадзе. То, что Китай всегда отличался "заимствованием", не вызывает удивления, даже в области военной техники. Но в этой области всегда удивляет скорость, с какой это происходит", - отметили эксперты агентства.
В этой ситуации интересно, что именно эту концепцию в 2019 году продемонстрировала Israel Aerospace Industries в своей разработке Mini Harpy. Следовательно, на доведение китайской копии до демонстрационного вида Китаю понадобилось не более трех лет.
"Конечно, сама идея якобы на поверхности, в которой разработать пусковую установку - чуть ли самая малая сложность. Но дело в том, что пока в Израиле разрабатывают и демонстрируют на выставках свою разработку, в Китае уже сделали ее полный аналог, который, хоть и возможно имеет худшие характеристики, однако будет стоить дешевле, а производиться, с максимальной вероятностью, быстрее", - говорится в сообщении.
Кроме того, заказы в Китае такой военной техники для целого ряда стран вряд ли будут усложнены дипломатическими переговорами, как это может быть в случае с Израилем. Именно поэтому не исключено, что китайская версия Mini Harpy найдет покупателей даже быстрее оригинала.
Недавно сообщалось, что Китай разрабатывает ядерное оружие гораздо быстрее, чем прогнозировали. И это вызывает явную обеспокоенность в США, где считают, что это может стать "проблемой ближайшего будущего", поскольку война в Украине в этом плане "только разминка".
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