Пощастило чоловіку, диво! Полякова похвалилася стрункими ніжками в ефектній сукні (фото)

Оля Полякова, яка вирушила до столиці Франції на показ відомого українського дизайнера Андре Тана, порадувала своїх шанувальників хвилюючим фото в сукні від Atelier Andre, вартість якої становить 1700 євро. У цьому вбранні Королева ночі похвалилася довгими стрункими ніжками та зібрала в мережі масу захоплених відгуків. Знімок артистка опублікувала в суботу, 5 жовтня, на своїй сторінці в Instagram.

Поп-зірка вже встигла і виступити перед численними меломанами, і прогулятися паризькими вулицями. Нещодавно співачка показала фанам кумедне фото біля знаменитої скульптури в парку Ле-Аль - Людини слухаючої.

Наразі артистка виклала знімок на вулиці міста романтиків, на якому з'явилася в короткому темному платті, тканина якого виконана у формі пір'я птаха. Також на Поляковій легка елегантна курточка з відкинутим рукавом, що оголює ліве плече співачки. Чорні окуляри та рожева сумочка доповнюють образ "суперблондинки".

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Одного разу в Парижі", - підписала кадр Оля.

Користувачі мережі захоплюються стрункою фігурою артистки і вбранням, яке дуже вигідно підкреслює природну красу зірки. Читаючи коментарі можна з упевненістю констатувати - шанувальники біля її ніг та просто у захваті від цього.

Лялечка;

Богиня!

Де вони починаються, ці ноги у тебе, Олю?

Які ноги, вогонь!

Париж загубився;

Яка гарна!

Ноги дуже стрункі!

Ну як можна мати такі ноги? Пощастило чоловіку, диво!

Ви бомба. Я вас обожнюю...

Оля, на тебе французи задивлялися, як наші туристи на Ейфелеву вежу. Красива і єдина, ким сьогодні можемо пишатися!

Ах, ці ноги ноги! Даються лише небагатьом...

Королева наша!

Скрін коментарів

Раніше ми писали про те, що Оля Полякова прогулялася Парижем в сміливих нарядах і відвідала показ Андре Тана.