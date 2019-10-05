Пощастило чоловіку, диво! Полякова похвалилася стрункими ніжками в ефектній сукні (фото)

Оля Полякова поділилася в мережі новими паризькими фото
Оля Полякова, яка вирушила до столиці Франції на показ відомого українського дизайнера Андре Тана, порадувала своїх шанувальників хвилюючим фото в сукні від Atelier Andre, вартість якої становить 1700 євро. У цьому вбранні Королева ночі похвалилася довгими стрункими ніжками та зібрала в мережі масу захоплених відгуків. Знімок артистка опублікувала в суботу, 5 жовтня, на своїй сторінці в Instagram.
Поп-зірка вже встигла і виступити перед численними меломанами, і прогулятися паризькими вулицями. Нещодавно співачка показала фанам кумедне фото біля знаменитої скульптури в парку Ле-Аль - Людини слухаючої.
Наразі артистка виклала знімок на вулиці міста романтиків, на якому з'явилася в короткому темному платті, тканина якого виконана у формі пір'я птаха. Також на Поляковій легка елегантна курточка з відкинутим рукавом, що оголює ліве плече співачки. Чорні окуляри та рожева сумочка доповнюють образ "суперблондинки".
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
"Одного разу в Парижі", - підписала кадр Оля.
Користувачі мережі захоплюються стрункою фігурою артистки і вбранням, яке дуже вигідно підкреслює природну красу зірки. Читаючи коментарі можна з упевненістю констатувати - шанувальники біля її ніг та просто у захваті від цього.
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Раніше ми писали про те, що Оля Полякова прогулялася Парижем в сміливих нарядах і відвідала показ Андре Тана.