Вернули пол тела. Россиянка рассказала о "вагнеровце", погибшем в Украине (перехват)

Женщина российского военнослужащего рассказала ему, что их знакомый "вагнеровец" погиб в боях в Украине.

По ее словам, он отбывал наказание в месте лишения свободы, а затем его завербовали в ЧВК "Вагнера" с предложением заменить 15 лет лишения свободы на участие в боевых действиях на территории Украины.

"В конце ноября звонят сестре и говорят, что его полтела, а точнее только верхняя его часть, находится в морге в Санкт-Петербурге. И типа вот, забирайте, депортируйте, прячьте за свой счет", - говорит она.