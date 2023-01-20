RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мощности "зеленой" генерации Украины могут увеличиться в 3 раза до 10 ГВт за два года, - Шурма

Фото: Ростислав Шурма (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

В течение двух лет Украина может увеличить общую мощность своего "зеленого" поколения с 3 до 10 ГВт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замруководителя Офиса президента Ростислава Шурму на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Вы можете очень быстро приобрести землю, ускорить присоединение к сетям и сделать все это прозрачным способом", - сказал он.

Шурма добавил, что для модернизации инфраструктуры Украины необходимо 40 млрд евро инвестиций, а основная часть средств поступит уже после окончания войны.

Также он рассчитывает, что взнос частного сектора составит около 90% от общих инвестиций.

Напомним, ранее глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ветровая генерация может улучшать энергообеспечение Украины во время дефицита мощности в энергосистеме.

По информации Украинской ветроэнергетической ассоциации, энергетические компании могут достроить от 300 до 500 МВт мощности "зеленой" энергетики уже в ближайшие месяцы, если государство обеспечит им продление гарантированных условий поддержки на 1-2 года, чтобы компании успели достроить свои объекты.

Также Владимир Зеленский заявлял, что Украина может стать "зеленым энергохабом" для Европы и наращивать экспорт электроэнергии в ЕС, чтобы заменить "грязные" российские энергоресурсы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News