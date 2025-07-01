"Нужна кровавая баня": легендарный чемпион назвал единственный шанс Дюбуа в реванше с Усиком

Совсем другой Дюбуа

Маккензи считает, что агрессивная, бескомпромиссная тактика - единственная возможность для Дюбуа остановить украинца.

"Это будет совсем другая версия Даниэля, чем в первом бою. Он взрослеет как боец, ментально выглядит значительно увереннее. Но против Усика ему придется показать то, чего он еще никогда не демонстрировал. Ему придется превратить реванш в кровавую баню. Это единственный вариант. Он должен рисковать, действовать агрессивно и делать все, чего не делал в первом бою", - заявил Маккензи.

О фаворите реванша

Несмотря на определенный прогресс британского боксера, бывший чемпион не сомневается в победе украинца.

"Если бы Дюбуа дрался с кем-то другим, я бы поставил на него. Но Усик - это совсем другое дело. Его еще рано списывать. Усик найдет путь к победе, что бы ни делал Дюбуа. Мой прогноз - Усик остановит соперника в конце боя", - уверен эксперт.

Вопрос выносливости

По мнению Маккензи, основным вызовом для Дюбуа будет способность поддерживать высокий темп боя.

"Сможет ли он драться в таком ритме 12 раундов? Он не способен делать это даже восемь. Если он будет постоянно прессинговать, он будет открываться - и Усик воспользуется этим. Если и произойдет досрочная остановка боя, то, скорее всего, из-за невозможности Дюбуа продолжать", - подчеркнул он.

Кто такой Дюк Маккензи

Бывший британский профессиональный боксер, выступавший в профи с 1982 по 1998 год.

Был чемпионом мира в трех весовых категориях: владел титулом IBF в наилегчайшем весе (1988-1989), WBO - в легчайшем (1991-1992) и втором легчайшем весе (1992-1993).

После завершения карьеры работает боксерским экспертом и комментатором телекомпании ITV.