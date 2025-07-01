"Нужна кровавая баня": легендарный чемпион назвал единственный шанс Дюбуа в реванше с Усиком

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях, британец Дюк Маккензи, поделился ожиданиями от поединка за титул абсолюта в супертяжелом весе между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа, который пройдет 19 июля в Лондоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TalkSport.
Маккензи считает, что агрессивная, бескомпромиссная тактика - единственная возможность для Дюбуа остановить украинца.
"Это будет совсем другая версия Даниэля, чем в первом бою. Он взрослеет как боец, ментально выглядит значительно увереннее. Но против Усика ему придется показать то, чего он еще никогда не демонстрировал. Ему придется превратить реванш в кровавую баню. Это единственный вариант. Он должен рисковать, действовать агрессивно и делать все, чего не делал в первом бою", - заявил Маккензи.
Несмотря на определенный прогресс британского боксера, бывший чемпион не сомневается в победе украинца.
"Если бы Дюбуа дрался с кем-то другим, я бы поставил на него. Но Усик - это совсем другое дело. Его еще рано списывать. Усик найдет путь к победе, что бы ни делал Дюбуа. Мой прогноз - Усик остановит соперника в конце боя", - уверен эксперт.
По мнению Маккензи, основным вызовом для Дюбуа будет способность поддерживать высокий темп боя.
"Сможет ли он драться в таком ритме 12 раундов? Он не способен делать это даже восемь. Если он будет постоянно прессинговать, он будет открываться - и Усик воспользуется этим. Если и произойдет досрочная остановка боя, то, скорее всего, из-за невозможности Дюбуа продолжать", - подчеркнул он.
Бывший британский профессиональный боксер, выступавший в профи с 1982 по 1998 год.
Был чемпионом мира в трех весовых категориях: владел титулом IBF в наилегчайшем весе (1988-1989), WBO - в легчайшем (1991-1992) и втором легчайшем весе (1992-1993).
После завершения карьеры работает боксерским экспертом и комментатором телекомпании ITV.
Реванш между Усиком и Дюбуа состоится в субботу, 19 июля на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Начало главного боя вечера - ориентировочно в 22:00 по киевскому времени.
Перед поединком Усик владеет поясами WBA, WBC и WBO. В собственности британца - пояс IBF, от которого год назад добровольно отказался украинец.
Большинство аналитиков, включая букмекеров, оценивают шансы Усика на победу в пределах 75-80%. Чаще всего прогнозируют победу Усика по очкам или техническим нокаутом во второй половине боя (ориентировочно 8-11 раунды).
Оба соперника получат за этот бой рекордные в своих карьерах гонорары. В первой встрече боксеров, состоявшейся 26 августа 2023 года во Вроцлаве, Усик одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.
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