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Споживчі настрої українців знову погіршилися: що стало причиною

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Україна, П'ятниця 22 жовтня 2021 16:48
Споживчі настрої українців знову погіршилися: що стало причиною Фото: індекс споживчих настроїв українців у вересні впав до 69,1 пунктів  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Індекс споживчих настроїв в Україні в вересні 2021 року склав 69,1, що на 4,5 п. нижче за показник серпня. Падіння індикатора спричинене зниженням майже всіх індексів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

Індекс поточного становища впав і складає 69,4, що на 0,8 п. нижче за показник серпня. Індекс поточного особистого матеріального становища склав 59,5, що на 4,7 п. нижче від рівня цього індексу у серпні; індекс доцільності великих покупок зріс на 2,5 п. та встановився на позначці 79,3.

Індекс економічних очікувань у вересні складає 68,9, що на 7 п. нижче від рівня цього індексу у серпні.

У вересні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зріс на 1,2 п. та складає 137,2. Індекс інфляційних очікувань знизився на 0,5 п. та складає 190,3. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців погіршилися: індекс девальваційних очікувань зріс на 6,7 п. та складає 139,8.

"Індекс споживчих настроїв знизився у вересні порівняно до серпня 2021 року; його значення на рівні вересня 2020 року. Зниження відбулося головним чином через погіршення компоненту економічних очікувань на тлі новин про нову хвилю COVID-19", - коментують аналітики Info Sapiens.

Споживчі настрої українців знову погіршилися: що стало причиною

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у жовтні 2021 року українці вважають, що головними причинами економічної кризи є корупція (42,1% респондентів) та некомпетентність влади (31,2%).

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