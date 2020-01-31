Споживачі з автономним опаленням сплатять за доставку на 50% менше, - "Харківміськгаз"

Впродовж перших трьох місяців поточного року домогосподарства, що використовують газ для опалення будинків, платитимуть майже на 50% менше, ніж в першому кварталі 2019 року. Про це свідчать розрахунки АТ "Харківміськгаз", повідомляє прес-служба.

"Згідно розрахунків компанії, найбільш вигідною нова система буде для домогосподарств, які використовують газ для опалення будинків. Їх платежі в першому кварталі за доставку газу зменшаться в середньому на половину. Наприклад, домогосподарство в місті Харків яке споживає 1575 куб. м газу на рік, за три місяці сплатить 142 замість 282 гривень", - йдеться у повідомленні.

січень лютий березень Споживання*, куб м 287 277 308 1 кв. 2019 року, грн 92.6 89,75 99,80 281,5 1 кв. 2020 року, грн 47,25 47,25 47,25 141,75

*дані НКРЕКП

У прес-службі нагадали, що 24 грудня 2019 року Регулятор затвердив нові тарифи для Оператора ГТС та операторів ГРМ. "Таким чином було завершено анбандлінг, який тривав в Україні впродовж останніх п’яти років. Здійснено остаточне відділення продажу газу від його транспортування. Тепер споживач не прив’язаний до жодного постачальника і має можливість вибору. В січні 2020 року споживачі газу отримали квитанції на оплату доставки газу", - йдеться у повідомленні.