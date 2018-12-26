Для споживачів без лічильників знову діють обґрунтовані норми, - "Миколаївгаз"

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За даними Асоціації газового ринку, скасування занижених норм стане стимулом для встановлення приладів обліку та економії блакитного палива

Рішенням Верховного суду України для споживачів, у яких встановлені газові лічильники, з 1 листопада змінені норми споживання газу. Це торкнеться близько 10% (35 тис.) споживачів у Миколаївській області, які продовжують використовувати газ без приладів обліку. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Нові розрахунки споживання вже зазначені у листопадових квитанціях за сплату за газ.

"27 листопада 2018 року Верховний суд України скасував дію норм споживання газу без лічильників, які були затверджені постановами Кабінету міністрів №203 та 204 від 23 березня 2016 року. Ці постанови визнано протиправними та нечинними з моменту їх прийняття з-за порушень регламенту при затвердженні, а також відсутність будь-яких обґрунтувань і розрахунків. Тому вступили в силу колишні норми", - йдеться в повідомленні.

Категорія споживання газу Норми, які були визнані судом незаконними Норми, діючі з листопада 2018р. Плита газова

при наявності централизов. гарячого водопостачання 3,3 9,8 Плита газова

при відсутності централизов. гарячого водопостачання 5,4 18,3 Плита газова

і газовий водонагрівач 10.5 23.6

"Верховний суд вирішив, що колишні норми були необґрунтованими. Практика показала, що занижені норми не стимулювали споживачів до встановлення лічильників газу й раціонального використання енергоресурсу", - повідомляє прес-служба.

Що стосується перерахунку обсягів споживання за попередні періоди, коли застосовувалися нелегітимні зараз занижені норми, то ця проблема потребує врегулювання з боку Кабінету Міністрів. Як повідомили в прес-службі, в Особистих кабінетах клієнтів ПАТ "Миколаївгаз" інформація про несплачені обсяги за період 2015-2018 наведена виключно інформаційно.

Також відзначається, що науково-статистичні дослідження споживання газу, а також фактичні дані вказують на те, що діючі до 1 листопада 2018 року норми були майже в 3 рази нижче реального споживання. Експерти USAID в рамках проекту "Реформа міського теплопостачання в Україні" використовували дані 55 тис. домогосподарствам. Останній комплексний аналіз обсягів споживання газу було проведено Науково-дослідним інститутом по газопостачанню, теплопостачанню та благоустрою міст і сіл України (Укрндіінжпроект) у 2018 році. Результати показали, що в залежності від використовуваних газових приладів споживачам необхідно в 2,5-3 рази більше газу, ніж передбачено нормами.

"Скасовані норми не відповідали реальності і не забезпечували достовірний облік газу. Доказом тому служать відмови споживачів від встановлення приладів обліку за рахунок газорозподільної компанії. Наприклад, за 11 місяців 2018 року майже 4,5 тисячі споживачів газу, у яких встановлені два газових приладу – плита і колонка – відмовилися допускати газовиків в свої будинки для установки приладів обліку", - розповідає комерційний директор ПАТ "Миколаївгаз" Сергій Щербаков.

Таким чином, подальше використання необґрунтованих норм робило неможливим виконання вимог Закону України "Про комерційний облік природного газу" в частині 100% забезпечення споживачів лічильниками газу. У свою чергу, при відсутності лічильників газу відсутні і стимули для економії блакитного палива.

Незважаючи на відмови споживачів, ПАТ "Миколаївгаз" у поточному році змогло встановити майже 5 тис. безкоштовних приладів обліку населенню в рамках інвестпрограми – 4,7 тис. у тих домоволодіннях, де користуються тільки плитою, і лише 265 там, де встановлені плита і колонка. Ще 864 лічильника споживачі газу встановили за свій рахунок.

За даними Асоціації газового ринку, скасування занижених норм стане стимулом для установки приладів обліку та економії блакитного палива в Україні в обсязі близько 380 млн куб. м газу в рік.