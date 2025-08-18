Попали в ДТП? Вот как проверить автогражданку другого водителя за минуту

В случае аварии или заполнения Европротокола важно выяснить, имеет ли другой водитель действующий полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСАГО). Это влияет на то, кто будет компенсировать ущерб.
РБК-Украина рассказывает, как самостоятельно проверить действительность автогражданки другого водителя.
Проверить наличие и действие полиса можно через официальный сервис Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ). Для этого нужно:
Если полис действителен - убытки компенсирует страховая компания виновника ДТП. Если же страховки нет или она просрочена - расходы покрывает сам виновник.
Водителям напомнили, что в случае дорожно-транспортного происшествия нужно действовать быстро и четко, чтобы минимизировать последствия аварии.
Согласно инструкции полиции, необходимо:
Правоохранители отмечают, что соблюдение этих правил поможет обеспечить безопасность всех участников движения и ускорит расследование обстоятельств ДТП.
