Попали в ДТП? Вот как проверить автогражданку другого водителя за минуту

Понедельник 18 августа 2025 08:00
Как проверить актуальность автогражданки (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В случае аварии или заполнения Европротокола важно выяснить, имеет ли другой водитель действующий полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСАГО). Это влияет на то, кто будет компенсировать ущерб.

РБК-Украина рассказывает, как самостоятельно проверить действительность автогражданки другого водителя.

Как проверить автогражданку другого водителя

Проверить наличие и действие полиса можно через официальный сервис Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ). Для этого нужно:

  • перейти по ссылке;
  • ввести номер полиса, VIN-код или государственный номер авто;
  • нажать "Просмотреть" и получить актуальную информацию.

Если полис действителен - убытки компенсирует страховая компания виновника ДТП. Если же страховки нет или она просрочена - расходы покрывает сам виновник.

Попали в ДТП? Вот как проверить автогражданку другого водителя за минутуЗаполнив эту форму, можно проверить актуальность автогражданки другого водителя (скриншот)

Как действовать во время ДТП

Водителям напомнили, что в случае дорожно-транспортного происшествия нужно действовать быстро и четко, чтобы минимизировать последствия аварии.

Согласно инструкции полиции, необходимо:

  • немедленно остановить транспортное средство и оставаться на месте происшествия;
  • включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки;
  • оказать помощь пострадавшим: вызвать скорую или обратиться за помощью к очевидцам;
  • если невозможно выполнить эти действия на месте - доставить пострадавшего в больницу, предварительно зафиксировав следы ДТП и положение автомобиля. В медучреждении сообщить свою фамилию и номер авто, после чего вернуться на место происшествия;
  • сообщить об аварии в полицию по номеру 102, записать контакты свидетелей и ждать приезда патрульных;
  • сохранить следы происшествия и, по возможности, организовать объезд места аварии;
  • не употреблять алкоголь, наркотики или препараты на их основе до проведения медосмотра (кроме лекарств из аптечки, утвержденной официально).

Правоохранители отмечают, что соблюдение этих правил поможет обеспечить безопасность всех участников движения и ускорит расследование обстоятельств ДТП.

Читайте также о том, как самостоятельно провести диагностику двигателя авто - советы водителям.

Ранее мы писали о том, как неправильный бензин влияет на автомобиль и как исправить ситуацию.

