Попали в ДТП? Чего категорически нельзя делать на месте аварии

Первое действие после ДТП - убедиться, есть ли пострадавшие, и при необходимости вызвать скорую помощь. Если травмированных нет, важно правильно зафиксировать место происшествия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение патрульной полиции Киева в Facebook.
В первую очередь убедитесь, есть ли травмированные:
Не перемещайте автомобиль с места ДТП. Транспорт должен оставаться именно там, где произошло происшествие, чтобы полиция смогла зафиксировать все обстоятельства.
Позвоните по спецлинии 112 и сообщите:
В определенных случаях ДТП разрешено оформить с помощью европротокола. Это возможно при следующих условиях:
Если хотя бы одно из условий не выполнено - вызов полиции является обязательным.
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