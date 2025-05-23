Попали в ДТП? Чего категорически нельзя делать на месте аварии

Первое действие после ДТП - убедиться, есть ли пострадавшие, и при необходимости вызвать скорую помощь. Если травмированных нет, важно правильно зафиксировать место происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение патрульной полиции Киева в Facebook .

Что делать сразу после ДТП

В первую очередь убедитесь, есть ли травмированные:

Если есть пострадавшие, немедленно вызовите скорую и окажите им первую помощь до прибытия врачей.

Если пострадавших нет, включите аварийную сигнализацию и выставьте знак аварийной остановки.

Что категорически нельзя делать

Не перемещайте автомобиль с места ДТП. Транспорт должен оставаться именно там, где произошло происшествие, чтобы полиция смогла зафиксировать все обстоятельства.

Как правильно сообщить о ДТП

Позвоните по спецлинии 112 и сообщите:

Точный адрес (место) ДТП.

Информацию о пострадавших: количество, состояние.

Марки и модели поврежденных авто.

Когда можно обойтись без полиции

В определенных случаях ДТП разрешено оформить с помощью европротокола. Это возможно при следующих условиях:

Отсутствуют травмированные или погибшие. Не нанесен ущерб третьим лицам. Водители имеют действующие полисы ОСАГО. Участники ДТП пришли к согласию по всем обстоятельствам аварии. Водители находятся в трезвом состоянии. Сумма убытков не превышает:

250 тыс. грн - для договоров ОСАГО, заключенных с 2025 года.

160 тыс. грн - для договоров ОСАГО, заключенных до 2025 года.

Если хотя бы одно из условий не выполнено - вызов полиции является обязательным.