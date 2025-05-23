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Попали в ДТП? Чего категорически нельзя делать на месте аварии

Украина, Пятница 23 мая 2025 11:22
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Попали в ДТП? Чего категорически нельзя делать на месте аварии Фото: что нужно делать при ДТП (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Первое действие после ДТП - убедиться, есть ли пострадавшие, и при необходимости вызвать скорую помощь. Если травмированных нет, важно правильно зафиксировать место происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение патрульной полиции Киева в Facebook.

Что делать сразу после ДТП

В первую очередь убедитесь, есть ли травмированные:

  • Если есть пострадавшие, немедленно вызовите скорую и окажите им первую помощь до прибытия врачей.
  • Если пострадавших нет, включите аварийную сигнализацию и выставьте знак аварийной остановки.

Что категорически нельзя делать

Не перемещайте автомобиль с места ДТП. Транспорт должен оставаться именно там, где произошло происшествие, чтобы полиция смогла зафиксировать все обстоятельства.

Как правильно сообщить о ДТП

Позвоните по спецлинии 112 и сообщите:

  • Точный адрес (место) ДТП.
  • Информацию о пострадавших: количество, состояние.
  • Марки и модели поврежденных авто.

Когда можно обойтись без полиции

В определенных случаях ДТП разрешено оформить с помощью европротокола. Это возможно при следующих условиях:

  1. Отсутствуют травмированные или погибшие.
  2. Не нанесен ущерб третьим лицам.
  3. Водители имеют действующие полисы ОСАГО.
  4. Участники ДТП пришли к согласию по всем обстоятельствам аварии.
  5. Водители находятся в трезвом состоянии.
  6. Сумма убытков не превышает:
  • 250 тыс. грн - для договоров ОСАГО, заключенных с 2025 года.
  • 160 тыс. грн - для договоров ОСАГО, заключенных до 2025 года.

Если хотя бы одно из условий не выполнено - вызов полиции является обязательным.

Напомним, ранее мы писали, за какие нарушения водителям грозят рекордные наказания.

Также читайте, что нужно делать в случае ДТП в Европе.

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