Попали в ДТП? Чего категорически нельзя делать на месте аварии
Первое действие после ДТП - убедиться, есть ли пострадавшие, и при необходимости вызвать скорую помощь. Если травмированных нет, важно правильно зафиксировать место происшествия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение патрульной полиции Киева в Facebook.
Что делать сразу после ДТП
В первую очередь убедитесь, есть ли травмированные:
- Если есть пострадавшие, немедленно вызовите скорую и окажите им первую помощь до прибытия врачей.
- Если пострадавших нет, включите аварийную сигнализацию и выставьте знак аварийной остановки.
Что категорически нельзя делать
Не перемещайте автомобиль с места ДТП. Транспорт должен оставаться именно там, где произошло происшествие, чтобы полиция смогла зафиксировать все обстоятельства.
Как правильно сообщить о ДТП
Позвоните по спецлинии 112 и сообщите:
- Точный адрес (место) ДТП.
- Информацию о пострадавших: количество, состояние.
- Марки и модели поврежденных авто.
Когда можно обойтись без полиции
В определенных случаях ДТП разрешено оформить с помощью европротокола. Это возможно при следующих условиях:
- Отсутствуют травмированные или погибшие.
- Не нанесен ущерб третьим лицам.
- Водители имеют действующие полисы ОСАГО.
- Участники ДТП пришли к согласию по всем обстоятельствам аварии.
- Водители находятся в трезвом состоянии.
- Сумма убытков не превышает:
- 250 тыс. грн - для договоров ОСАГО, заключенных с 2025 года.
- 160 тыс. грн - для договоров ОСАГО, заключенных до 2025 года.
Если хотя бы одно из условий не выполнено - вызов полиции является обязательным.
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