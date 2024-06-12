ДТП, потопы и перебои со светом. К чему привела непогода по всей стране (фото, видео)

В последние дни большинство регионов Украины "накрыла" непогода. Мощные грозы, шквальный ветер, большое количество осадков и кое-где даже град натворили беды в городах и селах. На фоне подтоплений и упавших деревьев усложняется движение транспорта на дорогах. В некоторых населенных пунктах наблюдаются перебои со светом.
РБК-Украина рассказывает о причинах и последствиях непогоды.
Согласно информации метеоролога и синоптика Наталки Диденко, обнародованной ночью 12 июня, эпицентр "бурных синоптических событий" находился над Киевской и Житомирской областями.
"Гроза сильная и молнии мощные красивые. Не пугайтесь", - добавила эксперт.
По ее словам, в дальнейшем эпицентр непогоды перемещался на Черниговскую, Полтавскую и Сумскую области. Днем - на Харьковскую, Луганскую и частично Днепропетровскую области.
Публикация Наталки Диденко о непогоде в Украине (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Немного позже эксперт объяснила, что нынешние погодные условия вызваны циклоном.
"Дорогие киевляне и жители окрестных областей и районов. Видите на карте круг небольшой с центром практически в Киеве? Это циклон. Уселся именно сюда, на эту локацию. Поэтому и льет", - отметила она.
Непогода - из-за циклона (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Метеоролог уточнила, что ситуация - стандартная, ведь где циклон, там и дожди.
"А летом еще и плюс грозы. Ночью все слышали и видели. А поскольку были обстрелы, то мало кто спал - имели возможность увидеть. Циклон и атмосферные фронты смещаются постепенно на Черниговщину, Сумщину, Полтавщину, Харьковщину, заденет Днепр с районами, Черкасскую область. Киев к вечеру вытолкнет циклон, дожди попустит", - рассказала Диденко.
Она добавила, что "поскольку к этому циклону привязан холодный атмосферный фронт, который проходит по нашей территории, то и воздух в его тылу затекает значительно свежее".
"Даже на востоке и юге немного осядут градусы, но уже завтра", - подытожила синоптик.
Объяснение Диденко насчет текущих погодных условий (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Кроме того, эксперт предложила просмотреть анимированное фото со спутника.
По Украине "гуляет" циклон (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
В заключение стоит отметить, что это - не первые мощные грозы и шквальные ливни, "накрывшие" Украину с начала лета.
Еще в начале июня некоторые регионы Украины накрыла непогода, сопровождавшаяся кое-где крупным градом. В Житомирской области пострадали даже дома.
Спустя некоторое время ливни и потоп в селе Бобовцы Черновицкой области существенно искалечили огороды и хозяйства некоторых местных жителей.
В Закарпатье подтопило ряд дорог, а на автодорогу Львов-Самбор-Ужгород сошел селевой поток. Был временно закрыт даже железнодорожный перегон Соля - Большой Березный.
В Чернигове сильная гроза подтопила несколько улиц, повалила деревья и столбы, побила автомобили, усложнила движение транспорта. В результате попадания молнии горело даже хозяйственное здание.
В Нежинском районе непогода уничтожила посевы аграриев.
В Житомире с корнями вырвало 70-летний клен, который, падая, повредил троллейбусную контактную сеть.
Ненастье "вырвало" дерево с корнем (фото: facebook.com/MNSZhytomyr)
В Коростене спасатели привлекались к уборке ветви дерева, упавшей на припаркованный рядом автомобиль.
В Киеве 12 июня - настоящий потоп, ведь "плавают" целые улицы. В некоторых районах столицы зафиксировано падение деревьев. Движение транспорта на некоторых дорогах ограничено.
Напомним, ранее мы рассказывали, как град наделал беды в Украине - побил автомобили, дома и будущий урожай.
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