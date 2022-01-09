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Загублене під час евакуації з Кабула немовля знайшли і повернули родині

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Кабул, Неділя 09 січня 2022 20:30
Загублене під час евакуації з Кабула немовля знайшли і повернули родині Фото: в Афганістані родині повернули немовля, що загубилося під час евакуації (twitter.com/Hafizul_Islam_M)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Під час евакуації з Афганістану після приходу до влади талібів через хаос в аеропорту Кабула загубилося немовля. Через кілька місяців його знайшли і повернули родині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначає видання, одна з сімей передала немовля через паркан американському військовому в аеропорт Кабула. Після цього дитина загубилася і кілька місяців її не могли знайти.

Батьки дитини змогли потрапити на територію аеропорту тільки через пів години, але знайти немовля не змогли. Батько Мірза Алі, який працював охоронцем посольства США в Афганістані, намагався знайти сина, але вони виявилися марними.

Через деякий час сім'ю відправили евакуаційним рейсом в США. Пів року батьки нічого не знали про дитину. Знайшли його в листопаді у таксиста з Кабула. За його словами, він знайшов дитину в аеропорту і намагався розшукати його сім'ю, але не знайшов.

Після більш ніж семи тижнів переговорів і прохань і, в кінцевому рахунку, короткого затримання поліцією талібів, таксист, нарешті, повернув дитину дідусеві та іншим родичам, все ще знаходяться в Кабулі.

Сім'я хлопчика сподівається, що незабаром його відправлять в американський штат Мічиган, де вони зараз проживають.

Нагадаємо, колишній президент Афганістану Ашраф Гані розповів, як виїжджав з країни після приходу до влади талібів.

Зазначимо, РБК-Україна розповідало про те, як столиця Афганістану домовилася з "Талібаном" про передачі влади.

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