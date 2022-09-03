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Втрати зашкалюють. Росіяни після удару ЗСУ вперше не порахували вбитих, - Арестович

Фото: радник Офісу президента Олексій Арестович (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Російські військові на Херсонському напрямку вчора, 2 вересня 2022 року, після удару Збройних сил України по одному зі спецпідрозділів вперше не порахували своїх убитих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

"Зафіксовано один цікавий випадок. Вчора накрили дуже багато російських військових в одному розташуванні. За деякими даними, це була база одного зі спецпідрозділів... Вперше відзначено випадок, коли російське командування не порахувало вбитих, команда була. Можливо, це було пов'язано з тим, що вони очікували повторного удару, але команда була завантажити та вивезти, не рахуючи фізично. Зашкалюють втрати", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ доповідав про потужний удар щодо російських військових у Херсоні та Херсонській області, але без подробиць.

Крім того, повідомлялося, що в Кремінній Луганської області знищили понад 300 окупантів з технікою.

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