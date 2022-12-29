Потенциал иссякает. Разведка заметила изменение динамики ракетных атак РФ

Ракетный потенциал российской армии постепенно иссякает, в связи с чем увеличивается интервал обстрелов.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.
"Можем заметить динамику увеличения интервалов между ракетными ударами и уменьшения количества ракет, которые были выпущены, по сравнению с первыми массированными ударами по энергетической инфраструктуре", - отметил Юсов.
По его словам, в самом деле, ракетный потенциал российской армии уменьшается, они не могут поддерживать интенсивность и с точки зрения регулярности, и с точки зрения количества.
Ранее мы писали, что во время массированного ракетного удара 29 декабря российская армия выпустила по Украине по меньшей мере одну крылатую ракету Х-101, изготовленную в четвертом квартале 2022 года.
Также сообщалось, что Россия еще не использовала свой запас ракет и боеприпасов. Кроме того, враг производит новые снаряды, несмотря на санкции западных стран.
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