ua ru
Чт, 29 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Потенциал иссякает. Разведка заметила изменение динамики ракетных атак РФ

Новина українською →
Киев, Четверг 29 декабря 2022 17:14
Потенциал иссякает. Разведка заметила изменение динамики ракетных атак РФ Фото: разведка заметила изменение динамики ракетных атак РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Ракетный потенциал российской армии постепенно иссякает, в связи с чем увеличивается интервал обстрелов.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"Можем заметить динамику увеличения интервалов между ракетными ударами и уменьшения количества ракет, которые были выпущены, по сравнению с первыми массированными ударами по энергетической инфраструктуре", - отметил Юсов.

По его словам, в самом деле, ракетный потенциал российской армии уменьшается, они не могут поддерживать интенсивность и с точки зрения регулярности, и с точки зрения количества.

Ранее мы писали, что во время массированного ракетного удара 29 декабря российская армия выпустила по Украине по меньшей мере одну крылатую ракету Х-101, изготовленную в четвертом квартале 2022 года.

Также сообщалось, что Россия еще не использовала свой запас ракет и боеприпасов. Кроме того, враг производит новые снаряды, несмотря на санкции западных стран.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Главное управление разведки Вторжение России в Украину ракетный удар
NEWS
Украина готова прекратить войну в любое время, но есть условие, - Ермак
Украина готова прекратить войну в любое время, но есть условие, - Ермак
DAILY
Денис Маслов: Вопрос по Трибуналу для РФ должен быть вынесен на Генассамблею ООН
Юлия Акимовакорреспондент Денис Маслов: Вопрос по Трибуналу для РФ должен быть вынесен на Генассамблею ООН