Потап звернувся до медиків: ви чудово виглядаєте

Потап вирішив подякувати всіх медикам України від імені артистів за те, що вони роблять під час пандемії коронавірусу. Він зателефонував фельдшеру Алісі, яка працює в Чернівецькій області. Таким чином співак і продюсер приєднався до ініціативи комунікаційної команди МОЗ України #ПідтримуюЛікарів. Відеоролик з дзвінком Потапа опублікували на сторінці в Facebook МОЗ України.

"Ви чудово виглядаєте! Я хотів би подякувати вам від усіх людей, усіх артистів, від усіх жителів України за те, що ви робите свою роботу в ці складні часи. За те, що ви допомагаєте нам, рятуєте життя", – сказав Потап медику.

На питання артиста, чого сьогодні потребують лікарі, медик Аліса відповіла: щоб всі дотримувалися правил безпеки і гігієни, адже саме через їх порушення хворіють люди.

"Дотримуватися дистанції, ходити в масках і виходити тільки по необхідності. Хвороба поширюється тільки тому, що є порушення, тому що люди недостатньо дисципліновані і дозволяють собі більше, ніж зараз потрібно. Все інше залежить тільки від людей", – сказала Аліса.

Як ми раніше писали, спортивне фото Потапа з сином на карантині викликало суперечки в мережі.