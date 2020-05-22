Потап звернувся до медиків: ви чудово виглядаєте

Потап звернувся до медиків (фото: instagram.com/realpotap)

Потап публічно подякував лікарям за те, що вони рятують життя

Потап вирішив подякувати всіх медикам України від імені артистів за те, що вони роблять під час пандемії коронавірусу. Він зателефонував фельдшеру Алісі, яка працює в Чернівецькій області. Таким чином співак і продюсер приєднався до ініціативи комунікаційної команди МОЗ України #ПідтримуюЛікарів. Відеоролик з дзвінком Потапа опублікували на сторінці в Facebook МОЗ України.

"Ви чудово виглядаєте! Я хотів би подякувати вам від усіх людей, усіх артистів, від усіх жителів України за те, що ви робите свою роботу в ці складні часи. За те, що ви допомагаєте нам, рятуєте життя", – сказав Потап медику.

На питання артиста, чого сьогодні потребують лікарі, медик Аліса відповіла: щоб всі дотримувалися правил безпеки і гігієни, адже саме через їх порушення хворіють люди.

"Дотримуватися дистанції, ходити в масках і виходити тільки по необхідності. Хвороба поширюється тільки тому, що є порушення, тому що люди недостатньо дисципліновані і дозволяють собі більше, ніж зараз потрібно. Все інше залежить тільки від людей", – сказала Аліса.

Олексій Потапенко зателефонував фельдшерці з Чернівецької області Олексій Потапенко (Потап) – продюсер та співвласник MOZGI GROUP, автор року, артист та шоумен – зателефонував фельдшерці з Чернівецької області пані Алісі, щоб особисто подякувати за все, що вона разом зі своїми колегами у різних куточках країни робить заради здоров'я та життя українців. На запитання артиста, чого сьогодні потребують лікарі, пані Аліса відповіла: щоб усі дотримувались правил безпеки та гігієни, адже саме через їх порушення хворіють люди. Не лишайтеся осторонь та долучайтеся до ініціативи комунікаційної команди МОЗ України #ПідтримуюЛікарів, #ПідтримуюМедиків. Подякуйте медикам та дотримуйтесь правил! Опубліковано Міністерство охорони здоров'я України Четвер, 21 травня 2020 р.

Як ми раніше писали, спортивне фото Потапа з сином на карантині викликало суперечки в мережі.

Автор: Марія Соловей