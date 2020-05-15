Потап нарешті розповів, що таке "чумачечий": винні п'яниці

Потап і Настя Каменських (Кадр з відео)

Потап розповів неймовірну історію про створення свого знаменитого хіта

Відомий співак Потап розкрив секрет про популярне слово "чумачечий", яке тепер відоме практично всім жителям України. Хіт "Чумачечая весна" у виконанні дуету Потапа і Насті Каменських підірвав українську попмузику у 2011 році. Однак автор пісні ніколи не розповідав про те, як ця пісня з'явилася на світ.

У новому випуску шоу 2POPODCAST, Потап нарешті розповів історію виникнення знаменитого хіта. Він зазначив, що спочатку ця композиція повинна була бути про весілля.

"Буває, написав повністю пісню: куплет, приспів, є фішка, гумор, вставка, дроп...і думаєш, що щось не те. А іноді відкриваєш демку, яка була написана три роки тому, і вона спрацьовує. Одного разу прийшов писати пісню про весілля, взяв гітару: "Прийшла і відірвала голову нам шалена весна" – п'ять хвилин. А потім подумав – "божевільна весна" так банально, жодної фішки", - розповів виконавець.

Він додав, що йому в голову прийшла згадка про слово, яке колись назвав йому друг.

"Згадав, як мені товариш розповідав, що побачив на Дарниці двох алкашів – один без зубів говорив іншому "Ти чумачечий!". Я і подумав, що це можна класно використати", - повідомив Потап.

Лише одне слово і пісня заграла зовсім іншими фарбами, а згодом воно стало розмовною родзинкою молоді.

Потап і Настя - Чумачечая весна

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Настя Каменських поділилася унікальними спогадами з Потапом.

Автор: Маруся Щаслива