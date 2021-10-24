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Був на посту. У навчальному центрі "Десна" застрелився військовий

Автор: Дмитро Левицький

У навчальному центрі "Десна" в Чернігівській області сталося самогубство. Військовий строкової служби застрелився, коли перебував на посту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар начальника з морально-психологічного забезпечення "Десни" Олександра Сагайдака для "Суспільного".

Інцидент стався близько 4-ї години ночі. Військовому було 23 роки, а до дембеля йому залишався місяць.

Попередньо, військовий вистрілив у себе під час несення служби у варті, яка охороняла склади. Постріл він зробив зі штатного автомата АК-47. Тіло військовослужбовця виявила інша зміна, яка прибула на пост.

За словами Сагайдака, що стало причиною самогубства, наразі невідомо. Причини та обставини інциденту, як зазначив начальник, будуть встановлюватися. У "Десні" стверджують, що загиблий військовий характеризувався позитивно і проблемних питань не виявляв.

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