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Побудована в Китаї лікарня для заражених коронавірусом прийняла перших пацієнтів

Новини » Надзвичайні події     03.02.2020 - 12:02
Побудована в Китаї лікарня для заражених коронавірусом прийняла перших пацієнтів
Ілюстративне фото (synevo.ua)

Перші пацієнти прибули до лікарні Хуошеншань о 10 ранку

Сьогодні, 3 лютого, у лікарню, яка була побудована за 10 днів для боротьби з коронавірусом, почали прибувати перші пацієнти. Про це повідомляє AP.

Як повідомляють ЗМІ, перші пацієнти прибули до лікарні Хуошеншань о 10 ранку. У звітах не містилося докладної інформації про осіб і стан пацієнтів.

Для укомплектування лікарні Хуошеншань на тисячу ліжок, було направлено 1400 лікарів, медсестер та інших співробітників. Раніше уряд заявив, що деякі з них мають досвід боротьби з атиповою пневмонією і іншими спалахами.

За даними видання, близько половини двоповерхової будівлі є ізолятором. У ній знаходяться 30 відділень інтенсивної терапії. У будівлі є спеціалізовані вентиляційні системи і двосторонні шафи, які дозволяють персоналу лікарні доставляти матеріали, не заходячи до палати.

Нагадаємо, у китайському місті Ухань завершили будівництво нової лікарні для лікування хворих новим видом коронавірусу.

Крім того, Європейський союз вирішив направити до Китаю 12 тонн захисного спорядження. Спорядження має допомогти в боротьбі з новим видом коронавірусу..

Також РБК-Україна писало, що медики зафіксували перший випадок смерті від нового коронавірусу за межами Китаю. Летальний випадок був зареєстрований на Філіппінах. Від коронавірусу помер 44-річний пацієнт, який нещодавно повернувся з Китаю.

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