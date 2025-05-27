Пострадали дети: в одном из садиков Киева - вспышка острой кишечной инфекции

В одном из детских садов города Киева зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции. Среди пострадавших - воспитанники дошкольного учебного заведения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" в Facebook.
Согласно информации государственного учреждения, случаи острой кишечной инфекции были зарегистрированы в понедельник, 26 мая.
Отмечается, что заболели воспитанники одного из дошкольных учебных заведений Дарницкого района Киева.
Уточняется, что о случаях заболевания было проинформировано:
В Киевском городском центре контроля и профилактики болезней рассказали, что по состоянию на вчера было зафиксировано четыре случая острой кишечной инфекции.
Гражданам сообщили, что:
"Начато эпидемиологическое расследование для выяснения источника и причин вспышки", - отметили в госучреждении.
В завершение в ГУ "Киевский городской ЦКПБ Минздрава Украины" напомнили о симптомах инфекции: тошнота, боль в животе, температура, диарея.
Кроме того, украинцам дали ряд советов - как уберечь себя и близких от острых кишечных инфекций:
"Чувствуешь себя плохо? Не медли - обратись к врачу. Самолечение опасно", - подытожили в госучреждении.
Напомним, ранее мы рассказывали, чего категорически нельзя делать при кишечных инфекциях.
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