Пострадали дети: в одном из садиков Киева - вспышка острой кишечной инфекции

В каком районе Киева расположен детсад

Согласно информации государственного учреждения, случаи острой кишечной инфекции были зарегистрированы в понедельник, 26 мая.

Отмечается, что заболели воспитанники одного из дошкольных учебных заведений Дарницкого района Киева.

Уточняется, что о случаях заболевания было проинформировано:

Главное управление Госпродпотребслужбы в городе Киеве;

Департамент здравоохранения исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА).

Сколько детей заболело и что известно об их состоянии

В Киевском городском центре контроля и профилактики болезней рассказали, что по состоянию на вчера было зафиксировано четыре случая острой кишечной инфекции.

Гражданам сообщили, что:

все больные были госпитализированы;

находились в медицинских учреждениях;

проходили бактериологическое обследование на кишечную группу инфекций.

"Начато эпидемиологическое расследование для выяснения источника и причин вспышки", - отметили в госучреждении.

Как уберечься от острых кишечных инфекций

В завершение в ГУ "Киевский городской ЦКПБ Минздрава Украины" напомнили о симптомах инфекции: тошнота, боль в животе, температура, диарея.

Кроме того, украинцам дали ряд советов - как уберечь себя и близких от острых кишечных инфекций:

соблюдать правила гигиены - всегда мыть руки с мылом (перед едой, после улицы и уборной);

обдавать кипятком детскую посуду, бутылочки и игрушки;

соблюдать чистоту на кухне (речь идет обо всех поверхностях, полотенцах, губках и инструментах);

сырое мясо, рыбу и овощи готовить и хранить отдельно от готовых блюд;

подвергать продукты достаточной термической обработке (хорошо проваривать или прожаривать мясо, яйца, рыбу);

соблюдать условия хранения готовой пищи (блюд) - не оставлять на столе в течение более двух часов;

пить только безопасную воду - бутилированную или кипяченую;

всегда тщательно мыть фрукты и овощи (особенно перед употреблением в сыром виде);

избегать сомнительной пищи (не покупать продукты "с рук" или в местах несанкционированной торговли);

всегда проверять срок годности - даже любимых продуктов.

"Чувствуешь себя плохо? Не медли - обратись к врачу. Самолечение опасно", - подытожили в госучреждении.

Публикация ГУ "Киевский городской ЦКПБ Минздрава Украины" (скриншот: facebook.com/kyiv.cdc)