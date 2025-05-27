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Пострадали дети: в одном из садиков Киева - вспышка острой кишечной инфекции

Вторник 27 мая 2025 11:56
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Пострадали дети: в одном из садиков Киева - вспышка острой кишечной инфекции В одном из детсадов Киева зафиксировали случаи острой кишечной инфекции (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В одном из детских садов города Киева зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции. Среди пострадавших - воспитанники дошкольного учебного заведения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" в Facebook.

В каком районе Киева расположен детсад

Согласно информации государственного учреждения, случаи острой кишечной инфекции были зарегистрированы в понедельник, 26 мая.

Отмечается, что заболели воспитанники одного из дошкольных учебных заведений Дарницкого района Киева.

Уточняется, что о случаях заболевания было проинформировано:

  • Главное управление Госпродпотребслужбы в городе Киеве;
  • Департамент здравоохранения исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА).

Сколько детей заболело и что известно об их состоянии

В Киевском городском центре контроля и профилактики болезней рассказали, что по состоянию на вчера было зафиксировано четыре случая острой кишечной инфекции.

Гражданам сообщили, что:

  • все больные были госпитализированы;
  • находились в медицинских учреждениях;
  • проходили бактериологическое обследование на кишечную группу инфекций.

"Начато эпидемиологическое расследование для выяснения источника и причин вспышки", - отметили в госучреждении.

Как уберечься от острых кишечных инфекций

В завершение в ГУ "Киевский городской ЦКПБ Минздрава Украины" напомнили о симптомах инфекции: тошнота, боль в животе, температура, диарея.

Кроме того, украинцам дали ряд советов - как уберечь себя и близких от острых кишечных инфекций:

  • соблюдать правила гигиены - всегда мыть руки с мылом (перед едой, после улицы и уборной);
  • обдавать кипятком детскую посуду, бутылочки и игрушки;
  • соблюдать чистоту на кухне (речь идет обо всех поверхностях, полотенцах, губках и инструментах);
  • сырое мясо, рыбу и овощи готовить и хранить отдельно от готовых блюд;
  • подвергать продукты достаточной термической обработке (хорошо проваривать или прожаривать мясо, яйца, рыбу);
  • соблюдать условия хранения готовой пищи (блюд) - не оставлять на столе в течение более двух часов;
  • пить только безопасную воду - бутилированную или кипяченую;
  • всегда тщательно мыть фрукты и овощи (особенно перед употреблением в сыром виде);
  • избегать сомнительной пищи (не покупать продукты "с рук" или в местах несанкционированной торговли);
  • всегда проверять срок годности - даже любимых продуктов.

"Чувствуешь себя плохо? Не медли - обратись к врачу. Самолечение опасно", - подытожили в госучреждении.

Пострадали дети: в одном из садиков Киева - вспышка острой кишечной инфекцииПубликация ГУ "Киевский городской ЦКПБ Минздрава Украины" (скриншот: facebook.com/kyiv.cdc)

Напомним, ранее мы рассказывали, чего категорически нельзя делать при кишечных инфекциях.

Читайте также про инфекции, которыми можно заболеть летом.

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