Пострадали дети: в одном из садиков Киева - вспышка острой кишечной инфекции
В одном из детских садов города Киева зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции. Среди пострадавших - воспитанники дошкольного учебного заведения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" в Facebook.
В каком районе Киева расположен детсад
Согласно информации государственного учреждения, случаи острой кишечной инфекции были зарегистрированы в понедельник, 26 мая.
Отмечается, что заболели воспитанники одного из дошкольных учебных заведений Дарницкого района Киева.
Уточняется, что о случаях заболевания было проинформировано:
- Главное управление Госпродпотребслужбы в городе Киеве;
- Департамент здравоохранения исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА).
Сколько детей заболело и что известно об их состоянии
В Киевском городском центре контроля и профилактики болезней рассказали, что по состоянию на вчера было зафиксировано четыре случая острой кишечной инфекции.
Гражданам сообщили, что:
- все больные были госпитализированы;
- находились в медицинских учреждениях;
- проходили бактериологическое обследование на кишечную группу инфекций.
"Начато эпидемиологическое расследование для выяснения источника и причин вспышки", - отметили в госучреждении.
Как уберечься от острых кишечных инфекций
В завершение в ГУ "Киевский городской ЦКПБ Минздрава Украины" напомнили о симптомах инфекции: тошнота, боль в животе, температура, диарея.
Кроме того, украинцам дали ряд советов - как уберечь себя и близких от острых кишечных инфекций:
- соблюдать правила гигиены - всегда мыть руки с мылом (перед едой, после улицы и уборной);
- обдавать кипятком детскую посуду, бутылочки и игрушки;
- соблюдать чистоту на кухне (речь идет обо всех поверхностях, полотенцах, губках и инструментах);
- сырое мясо, рыбу и овощи готовить и хранить отдельно от готовых блюд;
- подвергать продукты достаточной термической обработке (хорошо проваривать или прожаривать мясо, яйца, рыбу);
- соблюдать условия хранения готовой пищи (блюд) - не оставлять на столе в течение более двух часов;
- пить только безопасную воду - бутилированную или кипяченую;
- всегда тщательно мыть фрукты и овощи (особенно перед употреблением в сыром виде);
- избегать сомнительной пищи (не покупать продукты "с рук" или в местах несанкционированной торговли);
- всегда проверять срок годности - даже любимых продуктов.
"Чувствуешь себя плохо? Не медли - обратись к врачу. Самолечение опасно", - подытожили в госучреждении.
Публикация ГУ "Киевский городской ЦКПБ Минздрава Украины" (скриншот: facebook.com/kyiv.cdc)
Напомним, ранее мы рассказывали, чего категорически нельзя делать при кишечных инфекциях.
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