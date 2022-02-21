Постійне підвищення тарифів УЗ призведе до відтоку вантажів та остаточної деградації компанії, - ФРТУ

Залізничне тарифоутворення в Україні потребує системного реформування, а не вибіркових рішень на зразок "автоматичної індексації" або "уніфікації тарифних класів". Підходи, за яких підвищення тарифів відбувається без оптимізації витрат та покращення якості послуг, призведуть лише до відтоку клієнтів, зниження доходів та подальшої деградації "Укрзалізниці".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Федерації роботодавців транспорту України (ФРТУ).

"У своєму листі до Міністра інфраструктури та Голови Антикризового штабу Олександра Кубракова, Федерація роботодавців транспорту України пропонує виключити з Антикризового плану зміни щодо поступової уніфікації тарифних класів при перевезенні вантажів залізничним транспортом, та автоматичної щорічної індексації тарифів на перевезення вантажів на індекс цін виробників промислової продукції. Саме ці питання булі предметом активної дискусії на засіданні Антикризового штабу", - сказано у заяві.

У ФРТУ нагадали, що від початку 2022 року року залізничні тарифи для таких чутливих вантажів, як вугілля, цемент, руда, добрива вже зросли на 42%.

"Таке підвищення монопольних залізничних тарифів є безпрецедентним в Україні та може призвести до великих втрат усієї економіки України та самої "Укрзалізниці". У Федерації переконані: збільшення вантажних тарифів в 2022 році неприпустиме. А перед будь-яким подальшим збільшенням залізничних тарифів слід провести системні зміни, такі як реформування УЗ, та створити незалежного регулятора", - підкреслили в ФРТУ.

У Федерації наголосили: встановлення автоматичної надбавки на ціну послуг в односторонньому порядку не відповідає ринковим принципам, адже виключає бізнес із дискусії та дає можливість монополісту УЗ необмежено збільшувати витрати вантажовідправників.

"Впровадження автоматичної індексації у ФРТУ не підтримують і вважають неприпустимим. Підвищення тарифів не включає в себе стимулів до підвищення ефективності (скорочення витрат, оптимальне використання наявних ресурсів, залучення додаткових обсягів перевезень). Об’єктивним наслідком такого підходу стане подальша деградація "Укрзалізниці", та втрата її конкурентоспроможності у порівнянні з іншими видами транспорту", - наголосили у ФРТУ.

У Федерації висловили переконання, що замість необґрунтованого підвищення тарифів "Укрзалізниця" потребує реформування в рамках затвердженої Національної економічної стратегії Україна-2030, припинення крос-субсидування за рахунок вантажних перевезень, подолання корупції та створення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту (НКРТ).

"До завершення процесу реформування "Укрзалізниці", подальше підвищення тарифів не є і не може бути ефективним інструментом", - резюмували у ФРТУ.