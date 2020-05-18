Постійна дезінфекція та "масковий режим": МОЗ дало рекомендації для роботи готелів

Міністерство охорони здоров'я дало рекомендації для роботи готелів на період карантину. Робота готелів дозволена лише при дотриманні даних рекомендацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні рекомендації Моз.

Так, згідно з рекомендаціями адміністрація готелю зобов'язана:

Перед початком робочої зміни всім працівникам готелю повинні провести температурний скринінг. При температурі більш ніж 37,2 працівник не допускається до виконання роботи;

При вході і у вестибюлі готелю повинні знаходитися інформаційні матеріали щодо профілактики коронавіруса, а також місця для дезінфекції рук антисептиками;

У разі виявлення температури у клієнта, він поміщається в ізоляцію у власному номері до прибуття "швидкої допомоги";

У вестибюлі дозволено знаходиться на 10 квадратних метрах не більше однієї людини Допуск в готель і знаходження клієнтів за межами номери дозволено лише в респіраторі чи маски так, щоб були покриті ніс і рот;

Адміністрація готелю повинна забезпечувати і контролювати недопущення скупчення людей. У місцях потенційного скупчення людей повинна бути розміщена тимчасова маркування для дотримання дистанції 1,5 метра;

В готелі повинна бути можливість попередньої онлайн-реєстрації. На рецепції готелю встановлюється захисний екран між персоналом і відвідувачами;

В готелях заборонена робота конференц-залів, фітнес та спа-цетрів;

Харчування може бути організовано шляхом доставки їжі в номери за попереднім замовленням або на відкритих майданчиках, у тому числі під тентами і на верандах, при дотриманні відстані не менше 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами і розміщення не більше 4 осіб за одним столом (без урахування дітей до 14 років);

Також адміністрація готелю повинна забезпечити:

наявність не менш п'ятиденного запасу засобів індивідуального захисту та їх використання співробітниками;

постійна наявність рідкого мила, антисептиків і паперових рушників, так як використання багаторазових рушників заборонено;

проведення вологого прибирання щогодини в місцях скупчення відвідувачів;

кожні 3-4 години проводити дезінфекцію поверхонь, з якими контактують відвідувачі;

безперебійну роботу системи вентиляції;

централізований збір використаних засобів індивідуального захисту, паперових серветок в окремі контейнери (урни) з кришками і одноразовими поліетиленовими пакетами з подальшою утилізацією;

обмеження масових зібрань працівників у закритих приміщеннях;

тимчасове відсторонення від роботи осіб з групи ризику (особи, які досягли 60-річного віку, особи, які мають хронічні захворювання легких)

Працівники готелю зобов'язані:

регулярно мити руки з милом або обробляти їх спиртовмісними антисептиками не рідше одного разу в 3:00;

утримуватися від контакту з особами, що мають симптоми респіраторних захворювань;

самоізолюватися у разі виникнення симптомів респіраторних захворювань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Моз розробили рекомендації для роботи фітнес-центрів і спортивних залів на період карантину.

Крім цього, у Моз запропонували умови роботи під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЕПВИ), а також роботи установ дошкільної освіти.