Постійна дезінфекція та "масковий режим": МОЗ дало рекомендації для роботи готелів

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Готелям дозволено працювати лише при дотриманні даних рекомендацій

Міністерство охорони здоров'я дало рекомендації для роботи готелів на період карантину. Робота готелів дозволена лише при дотриманні даних рекомендацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні рекомендації Моз.

Так, згідно з рекомендаціями адміністрація готелю зобов'язана:

Перед початком робочої зміни всім працівникам готелю повинні провести температурний скринінг. При температурі більш ніж 37,2 працівник не допускається до виконання роботи;

При вході і у вестибюлі готелю повинні знаходитися інформаційні матеріали щодо профілактики коронавіруса, а також місця для дезінфекції рук антисептиками;

У разі виявлення температури у клієнта, він поміщається в ізоляцію у власному номері до прибуття "швидкої допомоги";

У вестибюлі дозволено знаходиться на 10 квадратних метрах не більше однієї людини Допуск в готель і знаходження клієнтів за межами номери дозволено лише в респіраторі чи маски так, щоб були покриті ніс і рот;

Адміністрація готелю повинна забезпечувати і контролювати недопущення скупчення людей. У місцях потенційного скупчення людей повинна бути розміщена тимчасова маркування для дотримання дистанції 1,5 метра;

В готелі повинна бути можливість попередньої онлайн-реєстрації. На рецепції готелю встановлюється захисний екран між персоналом і відвідувачами;

В готелях заборонена робота конференц-залів, фітнес та спа-цетрів;

Харчування може бути організовано шляхом доставки їжі в номери за попереднім замовленням або на відкритих майданчиках, у тому числі під тентами і на верандах, при дотриманні відстані не менше 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами і розміщення не більше 4 осіб за одним столом (без урахування дітей до 14 років);

Також адміністрація готелю повинна забезпечити:

наявність не менш п'ятиденного запасу засобів індивідуального захисту та їх використання співробітниками;

постійна наявність рідкого мила, антисептиків і паперових рушників, так як використання багаторазових рушників заборонено;

проведення вологого прибирання щогодини в місцях скупчення відвідувачів;

кожні 3-4 години проводити дезінфекцію поверхонь, з якими контактують відвідувачі;

безперебійну роботу системи вентиляції;

централізований збір використаних засобів індивідуального захисту, паперових серветок в окремі контейнери (урни) з кришками і одноразовими поліетиленовими пакетами з подальшою утилізацією;

обмеження масових зібрань працівників у закритих приміщеннях;

тимчасове відсторонення від роботи осіб з групи ризику (особи, які досягли 60-річного віку, особи, які мають хронічні захворювання легких)

Працівники готелю зобов'язані:

регулярно мити руки з милом або обробляти їх спиртовмісними антисептиками не рідше одного разу в 3:00;

утримуватися від контакту з особами, що мають симптоми респіраторних захворювань;

самоізолюватися у разі виникнення симптомів респіраторних захворювань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Моз розробили рекомендації для роботи фітнес-центрів і спортивних залів на період карантину.

Крім цього, у Моз запропонували умови роботи під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЕПВИ), а також роботи установ дошкільної освіти.

Автор: Игорь Литвиненко