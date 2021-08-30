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Сторонні речовини у вакцині Moderna. Японія заявила про третій випадок виявлення домішок

Автор: Марія Кучерявець

У Японії втретє заявили про виявлення сторонніх речовин у вакцині Moderna. Цього разу домішки зафіксовані у префектурі Гумма.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як заявила місцева влада, у флаконі вакцини Moderna було знайдено "крихітну, чорну речовину, що спонукало префектуру призупинити щеплення з партії в якій був цей флакон".

Нагадаємо, в Японії двоє людей померли після щеплень вакциною Moderna в якій було виявлено сторонні речовини.

Крім цього домішки у цій вакцині виявили напередодні у японській префектурі Окінава.

Як зазначили у Moderna, забруднення флаконів твердими частинками сталося під час фасування препаратів на виробничій лінії в Іспанії.

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