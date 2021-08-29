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Сторонні речовини виявили ще в одній партії вакцини Moderna для Японії

Автор: Марія Кучерявець

У ще одній партії вакцини Moderna, яка була доставлена в Японію, виявили сторонні речовини. З цієї партії щепили майже 400 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт префектури Окінава.

Так, у місті Наха, під час імунізації в одній ампулі та ще двох шприцах було виявлено підозрілу чорну речовину.

Згодом перевірка показала, що в ще одному шприці присутні домішки рожевого кольору.

Як повідомили в префектурі, всього вакцинами з цієї партії встигли щепити близько 400 людей. Однак це було зроблено після того, як "лікарі візуально переконалися в чистоті речовини в шприцах".

Вказано, що після щеплення будь-яких проблем зі здоров'ям у вакцинованих наразі не спостерігається.

У префектурі додають, що номер партії цих підозрілих вакцин відрізняється від трьох інших, використання яких було призупинено міністерством охорони здоров'я Японії.

Внаслідок інциденту щеплення цим препаратом в одному з центрів вакцинації в Окінаві була призупинена.

Нагадаємо, в Японії двоє людей померли після щеплень вакциною Moderna від COVID-19, в якій було виявлено сторонні речовини.

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