Постоянно кусают комары? Врач раскрыл шокирующие причины, почему именно вы их любимая жертва

Почему комары нас кусают?

Эксперт поделился причиной, почему многие люди являются главной мишенью комаров летом. И да, "есть научное объяснение, и нет, это не потому, что у вас сладкая кровь", - уточняет эксперт, развенчивая один из самых популярных мифов об укусах комаров.

По словам врача, насекомые не выбирают человека случайно, и верите или нет, в их действиях есть свой метод.

"Комары почти слепы, но они не выбирают вас случайно; они ориентируются по химическому ландшафту вокруг вас", - сказал он.

Пять причин, почему комары выбирают именно вас:

Высокий уровень CO2

Комары реагируют на высокий уровень углекислого газа (CO2), который мы выдыхаем. Вот почему "беременные женщины, высокие люди и люди с большей массой тела" часто становятся мишенью, поскольку они выделяют больше CO2.

Высокая температура тела

Если у вас высокая температура тела, например, сразу после физических упражнений, "вы для них как шведский стол". Тепло тела привлекает комаров, делая вас легкой мишенью.

Сладкие духи

Сладкие ароматы - это "буквально как нанести одеколон с запахом клубничного мороженого для комаров". Избегайте использования таких духов, особенно на свежем воздухе.

Первая группа крови

Да, есть исследования, которые свидетельствуют, что комары отдают предпочтение именно ей. Это может быть связано с химическими маркерами, которые выделяет ваша кожа.

Запах тела и дезодорант

Доктор Каллехо подчеркнул важность выбора правильного дезодоранта, отметив, что "запах вашего тела зависит от химических веществ, вырабатываемых бактериями на вашей коже".

Это означает, что запах каждого человека отличается.

"Некоторые люди пахнут как естественный репеллент, а другие пахнут как пир для комаров". По его словам, "это не то, что комары вас любят, это то, что вы для них пахнете как вечеринка", - сказал он.