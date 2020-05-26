Поступове зростання: що відбувається з курсом долара 26 травня

В обмінних пунктах України сьогодні, 26 травня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 1 копійку до 27,02 гривень за долар. Курс євро виріс на 4 копійки до 29,41 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,75 (26,73 - 25 травня), продажу - 27,00 (27,01 - 25 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,98 (28,90 - 25 травня), продажу - 29,41 (29,37 - 25 травня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,32 (3,29 - 25 травня), продажу 3,75 (3,77 - 25 травня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 26 травня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійок до 26,88 гривень за долар, курс купівлі - 26,86 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 10 копійок до 29,38 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 26 травня довідковий курс на рівні 26,88 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 25 травня (26,87 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 26,85 - 27,00 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, держборг України за квітень зріс на 1,05 млрд доларів до 81,43 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна планує одержати від МВФ до кінця травня близько 1,9 млрд доларів.