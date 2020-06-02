Поступове зниження: що відбувається з курсом долара 2 червня

В обмінних пунктах України сьогодні, 2 червня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 26,89 гривень за долар. Курс євро знизився на 8 копійок до 29,85 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,66 (26,71 - 1 червня), продажу - 26,89 (26,94 - 1 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,41 (29,42 - 1 червня), продажу - 29,85 (29,93 - 1 червня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,36 (3,35 - 1 червня), продажу 3,85 (3,85 - 1 червня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 2 червня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 26,80 гривень за долар, курс купівлі - 26,78 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 29,89 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 2 червня довідковий курс на рівні 26,79 грн/долар, знизивши його порівняно з 1 червня (26,82 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 26,75 - 26,90 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Як повідомляло РБК-Україна, населення України в травні 2020 року продало комерційним банкам готівкової валюти 860,2 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 908,8 млн доларів.

Таким чином, у травні знову спостерігалася чистий продаж валюти населенням, яка склала 48,5 млн доларів.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що не бачить причин для зміцнення курсу гривні до долара.