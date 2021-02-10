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Поставки вакцини Pfizer в Україну: визначили компанію-розповсюджувача препарату

Автор: Роман Тверденко

На тендері визначили компанію, яка займеться доставкою та поширенням вакцини Pfizer від коронавірусу України. Ним стало ТОВ "Фармасофт".

Про це написав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко у Facebook.

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Він повідомив, що компанія, яка буде займатися логістикою вакцини Pfizer, що потребує ультранизьких температур, була визначена в ході тендеру від USAID "Безпечні, доступні та ефективні ліки для українців".

"Вже найближчим часом з переможцем тендеру будуть організовані зустрічі для проведення микропланування і розробки покрокового плану прийняття, зберігання і розвезення вакцин Pfizer-BioNTech", - написав Ляшко.

Нагадаємо, в рамках першої поставки Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer за механізмом COVAX. Компанія подасть документи на реєстрацію вже на цьому тижні.

Також стало відомо, що вакцинація від коронавіруса в Україні може початися не пізніше 15 лютого. Про цю дату говорять в українському уряді, але старт процесу може бути відкладений.

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