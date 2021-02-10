ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Поставки вакцини Pfizer в Україну: визначили компанію-розповсюджувача препарату

Новость на русском → Київ, Середа 10 лютого 2021 22:03
Поставки вакцини Pfizer в Україну: визначили компанію-розповсюджувача препарату Фото: вакцина Pfizer від коронавіруса (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

На тендері визначили компанію, яка займеться доставкою та поширенням вакцини Pfizer від коронавірусу України. Ним стало ТОВ "Фармасофт".

Про це написав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко у Facebook.

Він повідомив, що компанія, яка буде займатися логістикою вакцини Pfizer, що потребує ультранизьких температур, була визначена в ході тендеру від USAID "Безпечні, доступні та ефективні ліки для українців".

"Вже найближчим часом з переможцем тендеру будуть організовані зустрічі для проведення микропланування і розробки покрокового плану прийняття, зберігання і розвезення вакцин Pfizer-BioNTech", - написав Ляшко.

Нагадаємо, в рамках першої поставки Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer за механізмом COVAX. Компанія подасть документи на реєстрацію вже на цьому тижні.

Також стало відомо, що вакцинація від коронавіруса в Україні може початися не пізніше 15 лютого. Про цю дату говорять в українському уряді, але старт процесу може бути відкладений.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство вакцина від коронавірусу
NEWS
В Україні офіційно заборонили російську COVID-вакцину
В Україні офіційно заборонили російську COVID-вакцину
DAILY
Служба пошуку ворогів. Чим стане СБУ після реформи
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Служба пошуку ворогів. Чим стане СБУ після реформи