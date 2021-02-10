Поставки вакцини Pfizer в Україну: визначили компанію-розповсюджувача препарату

На тендері визначили компанію, яка займеться доставкою та поширенням вакцини Pfizer від коронавірусу України. Ним стало ТОВ "Фармасофт".

Про це написав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко у Facebook.

Він повідомив, що компанія, яка буде займатися логістикою вакцини Pfizer, що потребує ультранизьких температур, була визначена в ході тендеру від USAID "Безпечні, доступні та ефективні ліки для українців".

"Вже найближчим часом з переможцем тендеру будуть організовані зустрічі для проведення микропланування і розробки покрокового плану прийняття, зберігання і розвезення вакцин Pfizer-BioNTech", - написав Ляшко.