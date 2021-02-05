Поставки вакцини від COVID: скільки доз Україна отримає в лютому із Індії

У лютому Україна повинна отримати мільйон доз вакцин від коронавірусу. Це препарати AstraZeneca і Novavax за контрактом індійським Serum Institute.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він зазначив, що цих доз вистачить для вакцинації більшості пацієнтів у рамках першого етапу.

"Ми говоримо про 12 мільйонів доз, ці поставки починаються в лютому. Саме в лютому ми повинні отримати мільйон доз, можливо трохи більше. Мільйон доз достатньо, щоб вакцинувати 500 тис. наших громадян, щоб практично повністю пройти перший етап вакцинації протягом лютого-березня", - сказав міністр.

Раніше Степанов пояснив, чому вакцину будуть доставляти в Україну з Італії. Там знаходяться потужності, де виробляють вакцини AstraZeneca і Novavax.

Сьогодні повідомлялося, що уряд України домовився про постачання вакцин від коронавірусу розробки британо-шведської компанії AstraZeneca і американської Novavax. Постачання почнуться в цьому місяці. Контракт узгоджений на 12 мільйонів доз.