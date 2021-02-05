ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Поставки вакцини від COVID: скільки доз Україна отримає в лютому із Індії

Автор: Роман Тверденко

У лютому Україна повинна отримати мільйон доз вакцин від коронавірусу. Це препарати AstraZeneca і Novavax за контрактом індійським Serum Institute.

Популярні новини

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він зазначив, що цих доз вистачить для вакцинації більшості пацієнтів у рамках першого етапу.

"Ми говоримо про 12 мільйонів доз, ці поставки починаються в лютому. Саме в лютому ми повинні отримати мільйон доз, можливо трохи більше. Мільйон доз достатньо, щоб вакцинувати 500 тис. наших громадян, щоб практично повністю пройти перший етап вакцинації протягом лютого-березня", - сказав міністр.

Раніше Степанов пояснив, чому вакцину будуть доставляти в Україну з Італії. Там знаходяться потужності, де виробляють вакцини AstraZeneca і Novavax.

Сьогодні повідомлялося, що уряд України домовився про постачання вакцин від коронавірусу розробки британо-шведської компанії AstraZeneca і американської Novavax. Постачання почнуться в цьому місяці. Контракт узгоджений на 12 мільйонів доз.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України вакцина від коронавірусу