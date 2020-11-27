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Постачання вакцини від COVID-19 в США розпочнеться наступного тижня

Вашингтон, П'ятниця 27 листопада 2020 02:11
Постачання вакцини від COVID-19 в США розпочнеться наступного тижня
Фото: щеплення (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Чинний президент США Дональд Трамп розповів військовослужбовцям, що перші поставки вакцини від коронавірусу у Сполучених Штатах почнуться вже наступного тижня. Першими одержувачами вакцини стануть люди, що працюють на передовій боротьби з вірусом, медичні працівники.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Її першими також отримають співробітники екстрених служб та літні люди.

"Весь світ страждає від цієї пандемії, не тільки ми, весь світ. Ми долаємо цю криву, вакцини будуть поширюватися починаючи з наступного тижня і тижні після", - оголосив Трамп.

Глава групи швидкого реагування з питань вакцин і ліків від COVID-19 в Білому домі Монсеф Слауї прогнозує, що вакцинація американців може розпочатися 11 грудня.

Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) може дозволити застосування вакцини вже 10 грудня.

Нагадаємо, компанії Biontech і Pfizer подали заявку в FDA на затвердження використання їхньої вакцини від коронавірусу 20 листопада.

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