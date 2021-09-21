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Поставки російських позашляховиків Lada Niva в Україну під питанням

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Вівторок 21 вересня 2021 11:53
Поставки російських позашляховиків Lada Niva в Україну під питанням
Автор: Константин Широкун

Випуск класичних позашляховиків Lada Niva також постраждав від дефіциту електронних компонентів. Пауза у виробництві може розтягнутися на тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

Складальна лінія № 3 АвтоВАЗу, що випускає позашляховики Lada Niva, зупинилася через брак електронних компонентів. Їх поставки затримують виробники комплектуючих.

Яких саме компонентів не вистачає, автовиробник не повідомляє. Але винуватцем припинення виробництва назвали підприємство"Роберт Бош Самара". Як ми повідомляли раніше, в Україні стартував продаж Lada Niva Travel.

Очікується, що пауза триватиме 5-10 днів, після чого виробництво автомобілів відновиться. Заповнити дефіцит машин на заводі планують, збільшивши робочий день до дев'яти годин і організувавши кілька робочих вихідних. Заморожування складальної лінії найімовірніше призведе до затримки поставок Niva в дилерські центри не кілька тижнів.

Ця затримка виробництва у 2021 році для автозаводу в Тольятті не перша. Раніше підприємство заморожувало випуск п'ятидверної "Ниви", а також сімейства бюджетних Renault через дефіцит блоків управління.

Раніше повідомлялося, що компанія Chevrolet анонсувала монструозний Дизельний ДВС. 6,6-літровий турбодизель розвиває 512 к.с. і 1471 Нм.

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