RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Поставки AstraZeneca: США не забороняли виробникам експортувати вакцини

Автор: Артур Родивилов

Вашингтон не забороняє американським виробникам вакцини експортувати препарати. Раніше агентство Reuters сообщило, що вакцину AstraZeneca американського виробництва найближчим часом не будуть поставляти.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі на брифінгу.

За її словами, є контракти на постачання тільки для Сполучених Штатів, але компанія може працювати і з іншими країнами.

"Ніяких експортних заборон немає, всі виробники вакцини в США можуть вільно експортувати продукцію, за умови виконання контрактів з владою США", - заявила Псакі.

Компанія AstraZeneca повідомила ЄС на початку цього року, що скоротить свої поставки у другому кварталі як мінімум наполовину менше ніж 90 млн доз. Проте пізніше вона запропонувала надати вакцини, які виготовлені за межами Європи, у тому числі в Сполучених Штатах.

Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендувало продовжити використання вакцини компанії AstraZeneca від COVID-19. Вакцинація може тривати в очікуванні перевірки на утворення тромбів.

Також РБК-Україна писало, що Європейський союз з квітня подвоїть обсяг доступних вакцин від COVID до 100 млн доз на місяць. Цьому посприяє реєстрація нових вакцин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ВакцинаКоронавірус
Читайте також
Вакцина NovaVax показала ефективність 96%. Україна вже домовилася про постачання
Регулятор ЄС рекомендував продовжити використання вакцини AstraZeneca
Прогноз погоди