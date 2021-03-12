Поставки AstraZeneca: США не забороняли виробникам експортувати вакцини

Вашингтон не забороняє американським виробникам вакцини експортувати препарати. Раніше агентство Reuters сообщило , що вакцину AstraZeneca американського виробництва найближчим часом не будуть поставляти.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі на брифінгу .

"Ніяких експортних заборон немає, всі виробники вакцини в США можуть вільно експортувати продукцію, за умови виконання контрактів з владою США", - заявила Псакі.

За її словами, є контракти на постачання тільки для Сполучених Штатів, але компанія може працювати і з іншими країнами.

Компанія AstraZeneca повідомила ЄС на початку цього року, що скоротить свої поставки у другому кварталі як мінімум наполовину менше ніж 90 млн доз. Проте пізніше вона запропонувала надати вакцини, які виготовлені за межами Європи, у тому числі в Сполучених Штатах.

Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендувало продовжити використання вакцини компанії AstraZeneca від COVID-19. Вакцинація може тривати в очікуванні перевірки на утворення тромбів.

Також РБК-Україна писало, що Європейський союз з квітня подвоїть обсяг доступних вакцин від COVID до 100 млн доз на місяць. Цьому посприяє реєстрація нових вакцин.