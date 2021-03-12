Поставки AstraZeneca: США не забороняли виробникам експортувати вакцини
Вашингтон не забороняє американським виробникам вакцини експортувати препарати. Раніше агентство Reuters сообщило, що вакцину AstraZeneca американського виробництва найближчим часом не будуть поставляти.
За її словами, є контракти на постачання тільки для Сполучених Штатів, але компанія може працювати і з іншими країнами.
"Ніяких експортних заборон немає, всі виробники вакцини в США можуть вільно експортувати продукцію, за умови виконання контрактів з владою США", - заявила Псакі.
Компанія AstraZeneca повідомила ЄС на початку цього року, що скоротить свої поставки у другому кварталі як мінімум наполовину менше ніж 90 млн доз. Проте пізніше вона запропонувала надати вакцини, які виготовлені за межами Європи, у тому числі в Сполучених Штатах.
Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендувало продовжити використання вакцини компанії AstraZeneca від COVID-19. Вакцинація може тривати в очікуванні перевірки на утворення тромбів.
Також РБК-Україна писало, що Європейський союз з квітня подвоїть обсяг доступних вакцин від COVID до 100 млн доз на місяць. Цьому посприяє реєстрація нових вакцин.