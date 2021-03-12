Поставки AstraZeneca: США не забороняли виробникам експортувати вакцини

Вашингтон не забороняє американським виробникам вакцини експортувати препарати. Раніше агентство Reuters сообщило, що вакцину AstraZeneca американського виробництва найближчим часом не будуть поставляти.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі на брифінгу.

За її словами, є контракти на постачання тільки для Сполучених Штатів, але компанія може працювати і з іншими країнами. "Ніяких експортних заборон немає, всі виробники вакцини в США можуть вільно експортувати продукцію, за умови виконання контрактів з владою США", - заявила Псакі.