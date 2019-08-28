Під посольством Росії пройшла акція до річниці Іловайської трагедії

Фото: акція під посольством РФ (РБК-Україна)

На мітинг прийшли родичі загиблих

Матері і дружини бійців, загиблих у війні на Сході України, зібралися на мітинг під посольством Російської Федерації в Києві, присвячений до річниці Іловайської трагедії. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця подій.



Акція "Час не лікує" приурочена до п'ятої річниці Іловайської трагедії.

Фото: матері з фотографіями загиблих синів на війні

На майданчику перед російським посольством зібралося півтори сотні людей. В руках вони тримають плакати з написами "Росія – агресор" і "Герої не вмирають".



Фото: мітингувальники з плакатами і фотографіями загиблих бійців

Дружини і матері стоять з портретами загиблих бійців.



Фото: матері і родичі загиблих на війні

Учасники акції також обв'язали паркан навколо посольства червоними кулями на жовто-блакитних стрічках.

Фоторепортаж з місця акції "Час не лікує"

Будівлю охороняють кілька десятків нацгвардійців і поліцейських. Конфліктних ситуацій з мітингувальниками у них не виникало.

Нагадаємо, раніше в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що втрати в українській армії в Іловайському котлі склали 220 чоловік, 40 чоловік пропали безвісти, а 13 захисників України досі перебувають у полоні. Ці цифри не враховують втрат добровольчих батальйонів.



У недавньому інтерв'ю для "Радіо Свобода" колишній начальник Генштабу Віктор Муженко розповів, що добровольчі батальйони втратили в тих боях 200 бійців.



Серед причин Іловайської трагедії називають вторгнення дев'яти батальйонно-тактичних груп російської армії, низький рівень боєздатності української армії, дезертирство і невиконання наказів, а також окремі помилки керівництва АТО під час планування та проведення військових операцій.