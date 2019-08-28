ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Під посольством Росії пройшла акція до річниці Іловайської трагедії

Новини » Суспільство    28.08.2019 - 11:56
Під посольством Росії пройшла акція до річниці Іловайської трагедії
Фото: акція під посольством РФ (РБК-Україна)

На мітинг прийшли родичі загиблих

Матері і дружини бійців, загиблих у війні на Сході України, зібралися на мітинг під посольством Російської Федерації в Києві, присвячений до річниці Іловайської трагедії. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця подій.

Акція "Час не лікує" приурочена до п'ятої річниці Іловайської трагедії.

Під посольством Росії пройшла акція до річниці Іловайської трагедії

Фото: матері з фотографіями загиблих синів на війні

На майданчику перед російським посольством зібралося півтори сотні людей. В руках вони тримають плакати з написами "Росія – агресор" і "Герої не вмирають".

Під посольством Росії пройшла акція до річниці Іловайської трагедії
Фото: мітингувальники з плакатами і фотографіями загиблих бійців

Дружини і матері стоять з портретами загиблих бійців.

Під посольством Росії пройшла акція до річниці Іловайської трагедії
Фото: матері і родичі загиблих на війні

Учасники акції також обв'язали паркан навколо посольства червоними кулями на жовто-блакитних стрічках.

Фоторепортаж з місця акції "Час не лікує"

Будівлю охороняють кілька десятків нацгвардійців і поліцейських. Конфліктних ситуацій з мітингувальниками у них не виникало.

Нагадаємо, раніше в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що втрати в українській армії в Іловайському котлі склали 220 чоловік, 40 чоловік пропали безвісти, а 13 захисників України досі перебувають у полоні. Ці цифри не враховують втрат добровольчих батальйонів.

У недавньому інтерв'ю для "Радіо Свобода" колишній начальник Генштабу Віктор Муженко розповів, що добровольчі батальйони втратили в тих боях 200 бійців.

Серед причин Іловайської трагедії називають вторгнення дев'яти батальйонно-тактичних груп російської армії, низький рівень боєздатності української армії, дезертирство і невиконання наказів, а також окремі помилки керівництва АТО під час планування та проведення військових операцій.

У Києві перекриють дороги через візит Болтона В аеропорту Києва затримали Богатирьову
Новини України КиївІловайськпосольство РФакции
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся