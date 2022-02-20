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Посольство США у Росії попередило про можливі теракти в Москві та Санкт-Петербурзі

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Неділя 20 лютого 2022 22:23
Посольство США у Росії попередило про можливі теракти в Москві та Санкт-Петербурзі Фото: посольство США у Росії попередило про можливі теракти в Москві та Санкт-Петербурзі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Посольство США в Москві випустило термінове попередження для власних громадян. Заявило про існування загрози нападу на місця масового скупчення людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу посольства США у РФ.

"Згідно з даними джерел ЗМІ, існує загроза нападу на торгові центри, станції метро та інші місця масового скупчення людей у ​​великих містах, у тому числі в Москві та Санкт-Петербурзі, а також у районах підвищеної напруженості вздовж кордону Росії з Україною", - пише пресслужба.

Посольство радить своїм громадянам скоригувати плани щодо безпеки й продумати шляхи евакуації з Росії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на Донбасі оголосили масову евакуацію серед населення. Тим часом міністр оборони України Олексій Резніков назвав такий крок фарсом для "кіношки".

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