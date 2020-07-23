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Посольство США стурбоване нападами на політиків та активістів в Україні

Київ, Четвер 23 липня 2020 18:07
Посольство США стурбоване нападами на політиків та активістів в Україні
Фото: поліція (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

США закликають притягнути причетних до відповідальності

Сполучені Штати Америки стурбовані нещодавніми нападами, спрямованими проти політичних діячів і представників громадянського суспільства в Україні. Подібні злочини необхідно ретельно розслідувати.

Про це йдеться у заяві посольства США в Україні.

В американському посольстві закликали правоохоронців забезпечити притягнення до відповідальності всіх причетних до цих нападів.

"У благополучних демократіях громадяни повинні мати можливість висловлювати думку, не боячись за свою фізичну безпеку", - наголосили у дипломатичному представництві.

Нагадаємо, сьогодні антикорупційний активіст Віталій Шабунін заявив, що йому підпалили будинок; правоохоронці відкрили справу за цим фактом.

Крім того, цього тижня скоїли напад на народного депутата Олега Волошина; політика облили зеленкою прямо під будівлею Верховної ради.

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