В посольстве США подтвердили смерть атташе в киевской гостинице Hilton

"Мы можем подтвердить смерть государственного служащего США под руководством руководителя миссии в Посольстве в Киеве. Государственный департамент выражает глубокие соболезнования семье и близким нашего коллеги", - сообщили в посольстве.

В то же время, там отказались комментировать смерть их сотрудника, аргументируя это вопросом конфиденциальности.

Что предшествовало

Ранее РБК-Украина из собственных источников узнала, что в киевской гостинице Hilton в одном из номеров было обнаружено тело атташе посольства США в Украине. Мужчина приехал в Украину 15 июня, также сообщалось, что у него якобы был повышен уровень холестерина.

Нападение на охранника посольства США

А вот 16 июня СМИ стало известно, что группа подростков напала на иностранца в одном из супермаркетов Киева. Они распылили газовый баллончик ему в лицо.

По словам источника РБК-Украина в правоохранительных органах, тогда напали на сотрудника Службы безопасности посольства США.

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