У посольстві США в Афганістані спалах коронавірусу: один співробітник помер

За його даними, 114 співробітників посольства стали позитивний тест на коронавірус і зараз ізольовані. Одна людина померла, ще кілька були евакуйовані за медичними показаннями.

Інформацію про спалах коронавірусу в американському посольстві в Кабулі в ході телефонного брифінгу підтвердив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс.

"Один співробітник, на жаль, помер", - сказав він, додавши, що 95% тих, що заразилися не були вакциновані або не отримали друге щеплення.

"Ми продовжуємо переконувати співробітників вакцинуватися",- зазначив Прайс, уточнивши, що через спалах коронавірусу посольство перейшло на віддалену роботу.