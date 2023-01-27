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Посольства Украины будут выдавать свидетельства о рождении и смерти: подробности

Фото: Посольства Украины будут выдавать свидетельства о рождении и смерти (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Украины приняло постановление, согласно которому граждане Украины, находясь за границей, смогут получить услуги в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства юстиции Украины.

Зарубежные дипломатические учреждения Украины наделяются полномочиями по:

  • проведение государственной регистрации актов гражданского состояния;
  • внесение изменений в актовые записи гражданского состояния, их восстановление и аннулирование;
  • повторной выдачи свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния;
  • выдачи подъемников из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан.

В Министерстве отметили, что вышеуказанные услуги украинцы получат возможность получить за границей независимо от места их проживания или пребывания.

Перечень иностранных дипломатических учреждений, которые будут предоставлять услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния, должен определить Министерство иностранных дел Украины.

Это постановление вступит в силу через 10 дней со дня его опубликования.

Напомним, что находящимся за рубежом украинцам разрешили получать сразу два паспорта. Кабинет министров принял соответствующий проект.

Украинцы смогут пользоваться электронным водительским удостоверением в Польше через приложение mObywatel.

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Министерство юстиции Украины