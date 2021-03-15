RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Посол України в Туреччині вакцинувався китайською COVID-вакциною

Автор: Андрій Козловський

Посол України в Туреччині Андрій Сибіга разом з дружиною вакцинувалися від коронавірусу. Щеплення їм зробили китайською вакциною CoronaVac.

Про це Андрій Сибіга повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Понеділок з дружиною розпочали правильно - з вакцинації вакциною CoronaVac. Враховуючи реалії, прийняли не вагаючись рішення про щеплення" - написав він.

Посол також зазначив, що за швидкістю проведення вакцинації серед власного населення, Туреччина займає 6 місце у світі серед інших країн. Так, в країні першу дозу отримали майже 8 млн людей.

"Окрім цього, Туреччина займається виробленням місцевої вакцини від коронавірусу. Найближчим часом планується проведення дослідження ефективності зазначеної вакцини на людях", - повідомив дипломат.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко отримав щеплення від коронавірусу. Ляшко отримав укол COVID-вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Також РБК-Україна писало, що першим українським чиновником, який отримав щеплення від коронавірусу, став міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України вакцинація
Читайте також
Перше COVID-щеплення зменшує ймовірність зараження на 76%, - Зеленський
Прогноз погоди