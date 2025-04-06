Трагедия в Кривом Роге. Посол США солидарна c Украиной и на этот раз упомянула РФ

Посол США в Украине Бриджит Бринк снова отреагировала на трагедию в Кривом Роге, которая произошла после ракетного удара. Но на этот раз указала, что это был российский удар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в X.

"Мы выражаем солидарность с народом Украины в этот день национального траура после ракетной атаки России по Кривому Рогу, которая унесла жизни 20 человек, среди них 9 детей. Наши искренние соболезнования семьям и близким всех погибших и раненых", - написала Бринк.

Скандал с заявлениями Бринк

В прошлую пятницу Россия нанесла удар баллистической ракетой по городу Кривой Рог. В результате удара погибли 20 человек, девять из которых - дети.

Тогда Бринк также отреагировала на удар по Кривому Рогу. Однако в своем посте не упомянула, что по городу ударила именно российская баллистическая ракета.

На ее заявление отреагировал президент Владимир Зеленский, заявив, что "неприятно удивлен" такой слабой реакцией посольства США.

"К сожалению, неприятно удивляет реакция посольства Америки: такая сильная страна, такой сильный народ - и такая слабая реакция. Даже слово "российская" боятся сказать, говоря о ракете, которая убила детей", - подчеркнул президент.

Напомним, сегодня, 6 апреля, в Украине был объявлен день траура, по регионам были отменены развлекательные мероприятия.